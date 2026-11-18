В Центральном районе Хабаровска новогодний городок в этом году вновь разместят на Амурском бульваре в районе Шеронова и Пушкина, сообщила hab.aif.ru начальник отдела по социальным вопросам в комитете администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом Виктория Лазарева.

Главным украшением станет 15-метровая ель, монтаж которой начнут на следующей неделе. Открытие праздничной площадки запланировано на 20 декабря.

Как рассказали в районном комитете, ёлку не будут украшать самодельными игрушками: из-за её размера основной акцент сделают на световом оформлении. На еле установят большой световой экран, который будет создавать праздничные рисунки и узоры.

В городке также появятся световые фигуры. Среди них — уже знакомые и полюбившиеся жителям снеговики. Часть декоративных элементов устанавливают предприниматели.

На торжественное открытие пригласят Деда Мороза и Снегурочку. Для гостей подготовят небольшую праздничную программу с конкурсами. В дальнейшем новогодний городок будет работать как место для прогулок и встреч горожан.