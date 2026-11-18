В Хабаровском районе суд оправдал мужчину, который смертельно ранил ножом нападавшего. Суд пришёл к выводу, что подсудимый действовал в состоянии необходимой обороны, защищая себя и малолетнего сына, сообщает МАХ «Суды Хабаровского края».

Инцидент произошёл 13 июня 2026 года в селе Краснореченском. По материалам дела, нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт, оскорблял подсудимого и бил его доской. Тот попытался уехать на автомобиле, в котором находился его маленький сын, однако нападавший стал преследовать его на своей машине.

Он намеренно столкнулся с автомобилем подсудимого, а затем продолжил наносить удары — уже битой. При этом мужчина угрожал убить и водителя, и ребёнка. Когда нападавший вновь замахнулся, подсудимый ударил его ножом в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Изначально уголовное дело возбудили по статье об умышленном убийстве, позднее обвинение переквалифицировали на убийство при превышении пределов необходимой обороны. Однако суд посчитал, что доказательств преступления нет.

Принимая решение, суд учёл, что подсудимый неоднократно пытался избежать конфликта, а нож применил один раз — в момент непосредственной угрозы жизни. Также были приняты во внимание состояние здоровья мужчины, скоротечность происходящего и присутствие малолетнего сына.

В итоге суд оправдал подсудимого за отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признали право на реабилитацию, меру пресечения отменили, а гражданский иск потерпевшей оставили без удовлетворения.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.