В Амурске по факту гибели 50-летнего сотрудника лесопромышленного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, 17 ноября 2026 года на участке пересортировки и приёмки сырья рабочий погиб, затянувшись в механизм цепного конвейера при подаче брёвен. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.