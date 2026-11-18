В Хабаровске 55-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого, с которым он отмечал свой день рождения. После ножевого нападения гость выбежал из комнаты, но скончался в коридоре квартиры. Хозяин жилья продолжил пить спиртное, а затем лёг спать, сообщает Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО.



По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 13 ноября 2026 года. Мужчины распивали алкоголь в комнате подозреваемого. Во время застолья между ними возникла бытовая ссора. Хозяин схватил нож и несколько раз ударил им знакомого в грудь.



Потерпевший сумел выбежать из комнаты, однако от полученных ранений скончался в коридоре квартиры. Подозреваемый после произошедшего продолжил употреблять спиртное и только потом отправился спать.



В отношении 55-летнего хабаровчанина возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.



В Следственном комитете также сообщили, что мужчина ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.