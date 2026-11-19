В краевой столице в парке Северный оборудовали лыжню для жителей. Зимний сезон официально стартует 21 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для любителей лыжных прогулок в парке оборудовали и пункт проката. Он будет работать по средам, субботам, воскресеньям и праздникам с 10:00 до 17:00. Стоимость проката инвентаря — 350 рублей в час. Для борьбы с очередями в выходные и праздничные дни на смене будут два администратора.

Бесплатный прокат инвентаря доступен участникам СВО и их близким, ветеранам, многодетным, пенсионерам, участникам проекта «Хабаровское долголетие» и детям до 7 лет.