В Советско-Гаванском районе из-за обильного снегопада осложнилась дорожная обстановка. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, оказывая поддержку автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию.

Как сообщают в ведомстве, из-за снежных заносов, плохой видимости и неочищенных трасс движение затруднено. Полицейские помогают водителям выбраться из сугробов, патрулируют опасные участки и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

ГИБДД настоятельно рекомендует воздержаться от необязательных поездок, уступать дорогу снегоуборочной технике, держать дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом состояния покрытия. Взаимная внимательность — главное условие безопасности в непогоду.