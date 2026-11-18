В Хабаровский край приходит циклон, который принесёт снегопады, метели и сильный ветер. Все службы региона переведены в режим повышенной готовности, сообщает МАХ «Хабаровский край».



По прогнозу Дальневосточного УГМС, 18 и 19 ноября на востоке региона ожидаются снег, местами сильный, и метели. В долинах рек порывы ветра могут достигать 15–22 метров в секунду. На побережье Татарского пролива 19 ноября ветер усилится до 23–28 метров в секунду.



В Хабаровске небольшой снег может начаться уже вечером 18 ноября. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица, а во время метели видимость будет ухудшаться.



Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость, избегать резких манёвров и по возможности отложить дальние поездки. Пешеходам также следует быть внимательными.



В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Сообщить о затруднённом проезде или попросить помощи на дороге можно по бесплатной горячей линии 8 (800) 250-56-10.