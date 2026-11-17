Артист Хабаровского краевого академического музыкального театра Илья Ахтырко стал одним из главных победителей фестиваля «Театральный Орфей» в Хабаровске. Он получил диплом I степени и приз зрительских симпатий за номер «Исповедь», сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году на XXII фестивале, который прошёл на сцене Хабаровского краевого театра драмы, представили 17 номеров. Участниками стали артисты из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.

По словам Ильи Ахтырко, он участвует в фестивале уже третий год. Его номер рассказывает о человеке, который совершил ошибку, осознал её и просит у Бога прощения. На подготовку выступления артисту понадобилось три недели.

Второе место занял заслуженный артист Хабаровского края, солист музыкального театра Валентин Кравчук с номером «Натянутый канат». Третье место присудили актрисе краевого театра драмы Антонине Белан за выступление «Я не боюсь».

Специальные награды получили Ксения Штребель за номер «Анна Франк», Егор Шульга — за «Ох, закурю-ка что ли», Юлия Горенская — за «Жорж и Катя» и Виктория Воробьёва — за «Пикколо Бомбино».

Фестиваль «Театральный Орфей» проводится с 2011 года и носит имя заслуженного артиста России, лауреата премии «Золотая маска» Влада Павленко.