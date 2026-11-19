Дознаватели МЧС и следователи выясняют детали трагедии, произошедшей в краевом центре. При пожаре в квартире в центре города погибла 74-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны 18 ноября в 10:43. Огонь охватил квартиру на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь горения составила 10 квадратных метров — пламя повредило мебель и домашние вещи. Борьба с огнём заняла 50 минут: в 11:33 пожарные расчёты МЧС России полностью ликвидировали возгорание. К сожалению, спасти 74-летнюю хозяйку квартиры не удалось.

Специалисты дознаватели МЧС и следственных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Основная рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнём при курении.

Подобная беспечность часто оборачивается бедой. Тление от непотушенной сигареты может незаметно перейти в открытое пламя, особенно если окурок падает на бумагу, постельные принадлежности или мягкую обивку мебели. Такие возгорания коварны: они развиваются медленно, но при этом выделяют огромное количество едкого дыма даже на небольшой площади, что лишает человека шансов на спасение.