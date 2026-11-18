В Хабаровском крае представили второй сезон детективного веб-сериала «На краю» (6+). На этот раз герои столкнутся с интернет-мошенниками, а сюжеты серий будут основаны на реальных случаях киберпреступлений, сообщает пресс-служба правительства региона.

События продолжаются спустя год после первого сезона. Аня возвращается в вымышленный город Среднеозёрск. Вместе с напарником Рустамом и наставником Геннадием Петровичем она собирается открыть летний лагерь «Школа юных детективов». Но вместо спокойных каникул героям предстоит разобраться с новой волной интернет-афер.

Каждая серия рассказывает об одном из способов обмана, с которым люди сталкиваются в реальной жизни. Вместе с персонажами зрители узнают, как не попасться на уловки мошенников, почему нельзя бездумно доверять незнакомцам в сети и как защитить личные данные.

Авторы рассчитывают, что сериал будет интересен не только подросткам, но и их родителям, педагогам и старшему поколению. В центре внимания — критическое мышление, цифровая ответственность, личные границы и безопасность в интернете.

Проект создан при поддержке Института развития интернета.